РФ отримала від Ірану снаряди і запропонувала допомогу з ракетною програмою – директор ЦРУ

Військово-технічне співробітництво Ірану з Росією викликає серйозне занепокоєння у США.

Росія допомагає Ірану у розвитку його ракетної програми в обмін на постачання безпілотників для війни проти України. Про це заявив директор ЦРУ США Вільям Бернс в інтерв’ю CBS.

За його словами, союз між Іраном і Росією розвивається стрімко, що є досить тривожним сигналом.

“Іранці вже надали росіянам сотні військових безпілотників, які вони використовують, щоб завдавати болю цивільному населенню та цивільній інфраструктурі України. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії, а також для танків”, — заявив Бернс.

У той же час ЦРУ “бачить ознаки” того, що Росія пропонує допомогу Ірану в розвитку його ракетної програми і розглядає можливість постачання винищувачів в обмін на подальшу допомогу.

Співпраця Ірану і Росії – останні новини

У Білому домі вважають, що Іран має намір збільшити підтримку Росії у війні проти України. Натомість він отримає винищувачі та іншу техніку.

За даними британської розвідки, Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе. Орієнтовно з 15 лютого не надходило жодних повідомлень про використання іранських дронів-камікадзе в Україні.

На цьому тлі влада Ірану заявила, що в країні успішно створили крилату ракету великої дальності. Стверджується, що крилата ракета вже поставлена на озброєння. // УНІАН