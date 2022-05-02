«Це печерний антисемітизм»: в офісі Зеленського відреагували на чергову маячню Лаврова

Антисемітизм росії стає все більш очевидним.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, реагуючи на заяву голову МЗС рф сергія лаврова, де останній порівнює Президента України Володимира Зеленського з гітлером, пише УНН.

«Антисемітизм росії стає все більш очевидним. Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер голова мзс рф сергій лавров порівнює Володимира Зеленського з гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку лаврова, «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї»» — написав Єрмак у Telegram.

Керівник ОП наголосив, що «так росія намагається пояснити свою нісенітницю про «денацифікацію», фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту».

«Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді», — підкреслив Єрмак.

Контекст

сергій лавров під час інтерв’ю телекомпанії Mediaset назвав євреїв «найбільшими антисемітами» та заявив, що у Гітлера була єврейська кров.

Ізраїль обурений висловлюваннями МЗС рф сергія лаврова в ефірі італійського телебачення. Очільнику російської дипломатії запропонували пояснити, як пов’язані звинувачення рф у нацизмі на адресу України з тим, що український президент Володимир Зеленський є євреєм. Лавров заявив у відповідь, що «це абсолютно нічого не означає», а «мудрий єврейський народ говорить, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї».

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало російського посла через слова лаврова. Очільник ізраїльського зовнішньополітичного відомства Яїр Лапід назвав висловлювання свого російського колеги «непробачними та обурливими», охарактеризувавши їх як «жахливу історичну помилку».