Туреччина: партія Ердогана програє на місцевих виборах у Стамбулі та Анкарі

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Партія турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана програє на місцевих виборах у Стамбулі та Анкарі – найбільших містах Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними попереднього підрахунку голосів, чинний мер Стамбула Екрем Імамоглу випереджає свого суперника від партії президента.

Після відкриття 41,43% скриньок для голосування Імамоглу отримав 50% підтримки в порівнянні з 41,26% у Мурата Курума, колишнього міністра національного уряду Ердогана.

“Ґрунтуючись на даних, які ми зібрали, я можу сказати, що прихильність і довіра наших громадян до нас дійсно були продемонстровані. Поточна картина нас дуже тішить”, – сказав Імамоглу.

Чинний мер Анкари Мансур Явас, який представляє опозицію, також оголосив про перемогу над суперником від партії Ердогана.

Місцеві вибори в Туреччині

У неділю, 31 березня, в Туреччині проходили місцеві вибори. Зазвичай місцеві вибори в Туреччині розглядаються аналітиками як показник підтримки Ердогана та стійкості опозиції. Напередодні голосування Ердоган заявляв, що березневі місцеві вибори стануть останніми в його політичній кар’єрі.

У деяких містах на сході Туреччини спалахнуло насильство на тлі голосування. Так, в селищі Діярбакир під час голосування на виборчій дільниці між присутніми сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною.

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