Туреччина: партія Ердогана програє на місцевих виборах у Стамбулі та Анкарі

Партія турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана програє на місцевих виборах у Стамбулі та Анкарі – найбільших містах Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними попереднього підрахунку голосів, чинний мер Стамбула Екрем Імамоглу випереджає свого суперника від партії президента.

Після відкриття 41,43% скриньок для голосування Імамоглу отримав 50% підтримки в порівнянні з 41,26% у Мурата Курума, колишнього міністра національного уряду Ердогана.

“Ґрунтуючись на даних, які ми зібрали, я можу сказати, що прихильність і довіра наших громадян до нас дійсно були продемонстровані. Поточна картина нас дуже тішить”, – сказав Імамоглу.

Чинний мер Анкари Мансур Явас, який представляє опозицію, також оголосив про перемогу над суперником від партії Ердогана.