Не зумівши вбити опозиціонера Володимира Кара-Мурзу, режим Путіна посадив його на 25 років
У Москві суд засудив російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії.
Про це повідомляє Медіазона.
Кара-Мурзу судили за трьома статтями Кримінального кодексу — про поширення «фейків» про армію РФ, про здійснення діяльності «небажаної» організації (через співпрацю з фондом Відкрита Росія) та про «державну зраду».
Звинувачення просило засудити опозиціонера на 25 років позбавлення волі.
Кара-Мурза провину не визнав.
За словами його адвокатів, у політика за рік, який він провів під арештом, сильно погіршився стан здоров’я, він схуд у СІЗО на 22 кілограми.
У 2017 році лікарі діагностували у координатора Відкритої Росії Володимира Кара-Мурзи «гостру інтоксикацію невстановленою речовиною».
8 лютого Володимир Кара-Мурза-молодший вийшов з коми.
Опозиціонера було госпіталізовано в критичному стані з підозрою на отруєння двічі за два роки.Tweet