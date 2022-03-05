Российские олигархи публично осудили Путина из-за вторжения в Украину

Центр противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО, сообщает, что в окружении президента РФ Владимира Путина начались разногласия. Санкции против России, которые применил Запад, сильно ударили по кошельку известных олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Центра.

«В настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом 90 млрд. долл. публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долл», — говорится в сообщении.

К ним относятся: владелец «Новатек» Леонид Михельсон, основатель «Русала» Олег Дерипаска, владелец «Лукойл» Вагит Алекперов, а также глава «Альфа Групп» Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Более того, известный банкир Олег Тиньков публично осудил российскую агрессию против Украины: «Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну».

Напомним, рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.