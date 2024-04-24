Компанії з Індії та Китаю постачали росіянам отруйне м’ясо

Бактерії групи кишкової палички та сальмонелу виявили в імпортному м’ясі яке було завезено з Росії з-за кордону, і продавалось у регіонах

У м’ясі буйволів з Індії, яке в Росії часто видають за яловичину і продають по всій країні, Россільгоспнагляд виявив бактерії групи кишкової палички, а в курячих грудках з Китаю, що поставляються на російський ринок, знайшли сальмонеллу. Про це пише російський Telegram-канал Mash.

У першому випадку неякісну продукцію постачали відразу три індійські компанії: AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage та Al Waaf Agro Foods. В одній із партій знайшли цитробактер, ентеробактер та клебсієла. При цьому всі згадані компанії співпрацюють із найбільшими російськими оптовиками.

Через цитробактер у людини починаються інтоксикація та зневоднення. Ентеробактер викликає діарею, біль у животі, високу температуру, також знижується білок у крові, що призводить до проблем із печінкою та нирками. Через клебсієлу починає хворіти живіт, з’являється нудота, печія, рідке випорожнення з кров’ю, можуть розвинутися пієлонефрит, цистит і простатит.

У другому випадку порушником виявилася китайська компанія Tangshan Zhonghong Sanrong, яка реалізує свою продукцію невеликими партіями через інтернет. Основними її клієнтами є далекосхідні перекупники, які розвозять товар у всій Росії. Сальмонеллу в курці цієї компанії вже знаходили у 2022 році.

Як пише видання, сальмонела може викликати не тільки болі в животі та блювання, через неї також можуть початися менінгіт, пневмонія та проблеми зі слизовою оболонкою кишківника. // Главком