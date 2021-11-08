Что такое технология ProMotion и что она дает новым макбукам

Во время презентации новых Apple MacBook Pro 16 2021 года Тим Кук рассказал о множество нововведений, и одно из самых интересных улучшений коснулось дисплея. Экран Liquid Retina XDR создан с применением технологии LTPO и поддерживает технологию переменной частоты обновления ProMotion, которая, по заверению разработчиков, позволит существенно повысить плавность изображения. Как это всё работает и действительно ли технология настолько впечатляет на практике, как нам обещают маркетологи?

Переменная частота – что это и для чего

Экран с поддержкой технологии ProMotion способен динамически изменять показатель частоты обновления дисплея, в зависимости от того, что сейчас делает пользователь и какой контент отображается на экране. Если изображение статично, частота опускается до минимальных значений, что позволяет снизить энергопотребление устройства без какого-либо дискомфорта для пользователя. Человек попросту не видит никакой разницы, ведь перед ним статичная картинка, а сам лэптоп при этом более экономно расходует заряд батареи.

Когда же на экране начинает происходить какое-то движение, – к примеру, когда человек рисует, скроллит ленту новостей в браузере, играет в игру или смотрит фильм, – частота обновления дисплея автоматически поднимается до 120 Гц. Происходит это мгновенно и незаметно для самого пользователя, так что возникает ощущение, будто бы картинка всегда обновляется с частотой 120 Гц.

Технология ProMotion является очень значимой для ноутбуков и других портативных устройств, ведь позволяет снизить энергопотребление дисплея и тем самым увеличить время автономной работы. Переменная частота обновления – одна из причин, по которой новые MacBook Pro 16 могут проработать до 21 часа в режиме воспроизведения видео. Наряду с крайне энергоэффективными чипами M1 Pro и M1 Max, которые потребляют на 70% меньше энергии по сравнению с процессорами других производителей с аналогичной мощностью.

Важные ремарки

Стоит подчеркнуть, что при желании пользователь может зафиксировать частоту кадров на каких-то конкретных значениях. На сегодняшний день в рамках ОС macOS Monterey доступны следующие значения:

47.95 Гц;

48.0 Гц;

50.0 Гц;

59.94 Гц;

60 Гц.

Эти настройки могут быть важны для профессионалов, которые работают с видео, занимаются монтажом или склейкой.

Также важный момент – поддержка переменной частоты – это далеко не единственное улучшение экрана MacBook Pro 16. Apple также увеличили максимальную яркость дисплея до 1000 кд/м², благодаря чему изображение стало еще более ярким и контрастным, чем прежде. Благодаря всем этим изменениям новый Мак пока что становится лучшим устройством на рынке для работы с графикой.