ЕС официально опубликовал список российских чиновников, на которых наложены санкции из-за отравления Навального

Среди них — директор ФСБ.

Европейский Союз опубликовал список лиц, в отношении которых приняты санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Перечень имен опубликован Официальным журналом ЕС.

«В своих выводах от 1 и 2 октября 2020 года Европейский совет осудил покушение на Алексея Навального. Применение химического оружия является серьезным нарушением международного права. Европейский совет призвал органы власти Российской Федерации в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в целях обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения виновных к ответственности. В этом контексте, а также учитывая продолжающуюся угрозу распространения и использования химического оружия, шесть человек и один субъект должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, субъектов и органов, к которым применяются ограничительные меры», — говорится в решении.

Санкции приняты в отношении таких лиц:

Андрей Ярин, начальник Управления внутренней политики Президента в Администрации Президента Российской Федерации.

Отмечается, что специализированная лаборатория в Германии нашла четкие доказательства, подтвержденные также лабораториями Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен токсичным нервно-паралитическим агентом группы «Новичок». Этот токсичный агент доступен только органам государственной власти Российской Федерации.

«По этим обоснованным причинам можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможным только с согласия Администрации Президента. Учитывая его высшую руководящую роль в этом ведомстве, Андрей Ярин ответственен за привлечение и поддержку лиц, совершивших или участвовавших в отравлении Алексея Навального нервно паралитическим агентом «Новичок», что является использованием химического оружия в соответствии с Конвенцией об оружии», — пояснили в ЕС.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя аппарата Администрации Президента Российской Федерации.

«Сергей Кириенко ответственен за стимулирование и поддержку лиц, совершивших или участвовавших в отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим агентом «Новичок», что является использованием химического оружия в соответствии с Конвенцией об оружии», — говорится в пояснении.

Сергей Меняйло, представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

«Учитывая его высшую руководящую роль представителя этого ведомства в Сибирском федеральном округе, Сергей Меняйло ответственен за привлечение и поддержку лиц, совершивших или участвовавших в отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим агентом «Новичок», — говорится в заявлении.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации

«Принимая во внимание, что Алексей Навальный во время своего отравления находился под наблюдением, разумно сделать вывод, что отравление было возможным только при участии Федеральной службы безопасности», — заявили в Евросоюзе.

Павел Попов , заместитель министра обороны РФ

, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворученко, заместитель министра обороны РФ

Также санкции приняты относительно Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

В обосновании отмечается, что «Новичок» был доступен только органам государственной власти Российской Федерации, а применение токсического нервно-паралитического состава группы «Новичок» было возможным только из-за невыполнения Институтом своих обязательств по уничтожению запасов химического оружия.

Какие ограничения наложены — не сообщается, однако вчера мировые СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС говорили о заморозке активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Напомним, что 20 августа российский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом «токсическое отравление». Навальный не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим российские врачи назвали «основной рабочий диагноз» Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле же заявили, что немецкие врачи «поторопились с выводами», и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами российского ГРУ. Они предположили, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

Результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии подтвердили, что Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».

США предупредили Россию о жестких санкциях, если докажут причастность власти к отравлению Навального. Европарламент призвал остановить «Северный Поток-2» и ввести санкции против РФ. «Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, намеренно нацеленными на оппозицию», — говорится в резолюции ЕС.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может присоединиться к санкциям против Российской Федерации за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Вчера стало известно, что Европейский Союз согласовал применение санкций в отношении шести человек и одной российской компании за отравление оппозиционера Алексея Навального. // LB.ua