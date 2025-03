Тимошенко та Порошенко прокоментували можливість виборів в Україні та контакти з представниками Трампа

Обоє лідерів кажуть, що вибори можливі лише з дотриманням головної умови – завершення війни.

Лідери «Батьківщини» Юлія Тимошенко та «Європейської солідарності» Петро Порошенко після виходу матеріалу про зустрічі із ними представників команди президента США Дональда Трампа, на яких обговорювали проведення виборів в Україні під час можливого перемир’я, заявили, що проти виборів в Україні до завершення війни.

Тимошенко у Facebbook написала, що команда «Батьківщини» веде перемовини з усіма союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру, а Україна готова до переговорів щодо завершення війни «під сильним лідерством Президента Трампа».

«До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови», – зазначила вона.

Петро Порошенко у свою чергу написав, що його партія публічно і прозоро працює з американськими партнерами для збереження двопартійної підтримки України.

«Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність», – написав він.

Порошенко додав, що його команда «завжди була і є категорично проти виборів під час війни».

«Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу», – додав він.

Вранці видання Politico повідомило, що четверо високопоставлених членів оточення Дональда Трампа провели таємні переговори з політичними опонентами Володимира Зеленського в Києві, під час яких говорили про можливість проведення виборів президента в Україні під час можливого перемир’я, але до закінчення основних переговорів про мир. Видання зазначає, що у Трампа шукають людину, яка готова працювати з США на умовах лідера республіканців.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори, якщо хоче мати місце за столом переговорів. Він додав, що Зеленський має лише 4% підтримки серед українців.

Водночас, згідно з опитуванням КМІС, проведеним 4-9 лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському. 37% повідомили, що не довіряють, та 6% заявили, що їм важко визначитись.

Водночас Конституція України забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану та прописує, що президент України має виконувати свої обов’язки до моменту обранння його наступника. // Дзеркало тижня