У НАТО попередили Грузію, що закон про «іноагентів» несумісний з курсом на членство в альянсі

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон “Про прозорість іноземного впливу” несумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в Альянсі.

Як повідомляє “Європейська правда”, такий коментар від імені Альянсу опублікувала речниця Фара Дахлалла.

У НАТО закликали Грузію змінити курс і поважати право жителів країни на мирний протест.

“Рішення уряду Грузії ухвалити законодавство про так званих “іноземних агентів” – це крок у неправильному напрямку і віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції”, – зазначила Дахлалла.

The Georgian government’s decision to pass legislation on so-called “foreign agents” is a step in the wrong direction and takes Georgia 🇬🇪 further away from European and Euro-Atlantic integration. We urge #Georgia to change course and to respect the right to peaceful protest.

— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) May 15, 2024