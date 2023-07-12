У Путіна вибухнули погрозами за «історичні» гарантії безпеки для України

У Кремлі побачили в гарантіях безпеки Києву “посягання на безпеку РФ”.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков озвучив цілу низку погроз після того, як стало відомо, що країни “Великої сімки” (G7) підготували для України “історичні” гарантії безпеки.

За словами спікера Путіна, якщо українській державі будуть надані гарантії у сфері безпеки з боку держав G7, то це нібито стане “посяганням на безпеку РФ”.

“…Це неможливо і це загрожує у середньостроковій, довгостроковій і навіть у короткостроковій перспективі вельми і вельми негативними наслідками… приймаючи подібні рішення, ці країни фактично роблять Європу набагато більш небезпечною на довгі і довгі роки…”, – вибухнув погрозами Пєсков в аудіозаписі, який у Telegram опублікували пропагандисти. // УНІАН