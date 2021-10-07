У Тимошенко придумали виправдання голосування «Батьківщини» за відставку Разумкова

Депутат фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв розповів, чому депутати його політсили голосували за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

«Поки тут сидить парламентська більшість в складі «Слуг народу» і двох груп, тут нічого не зміниться», — заявив він журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Соболєв розповів, що напередодні мав розмову з Разумковим щодо порушення регламенту.

«Я вчора особисто підійшов до Разумкова, мої колеги з ним спілкувалися. Ми спитали: «є порушення регламенту, ви будете подавати до суду?» Він каже: «ні, я хочу, щоб ця ситуація була доведена до абсурду, я — за те, щоб було голосування в таких умовах»», — зазначив Соболєв.

Він наголосив, що на його думку, Разумков — найбільш підготовлений політик для посади спікера, однак, коли ним керує монобільшість, його роблять «винним у всьому».

«Якщо брати і порівнювати Разумков, Стефанук іи Корнієнко… Ми чудово розуміємо, що Разумков і підготовлений набагато краще. Він мав хоч якісь поняття про моральність, честь… Але, вибачте, коли ним керує ця монобільшість… Виявляється, Разумков винуватий в усьому», — зазначив Соболєв.

Це не абсурд — це крах монобільшості», — сказав нардеп у відповідь на питання журналістів, чому його фракція все ж проголосувала «за цей абсурд».

При цьому Соболєв додав, що «Батьківщина» не голосуватиме за призначення головою Верховної Ради представника від «Слуги народу».

Нагадаємо, сьогодні Рада відкликала з посади спікера Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.

Коментуючи голосування «Батьківщини» разом зі «Слугою народу» та депутатськими групами, Разумков заявив, що в Раді «може з’явитися нова коаліція» — «СНБ».