Украина отказалась признавать легитимность Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А.Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — подчеркнул Кулеба.

УНИАН