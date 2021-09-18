Украина выдала Грузии бывшего главу военной полиции при Саакашвили

В Тбилиси из Киева сегодня экстрадировали Мегиса Кардава — бывшего главу военной полиции в период президентства Михаила Саакашвили.

Об этом УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Доставленный в Тбилисский аэропорт заключенный уже переведен в тюрьму в Рустави.

Обвиняемый и осужденный в Грузии заочно Мегис Кардава был арестован 1 ноября 2017 года в Украине. С тех пор власти Грузии требовали его экстрадиции, однако выдать его Киев решил только сейчас — до последнего времени Кардава содержался под домашним арестом.

Сам бывший чиновник считает, что решение о его экстрадиции стало частью договоренности между Тбилиси и Киевом и его выдали в обмен на освобождение задержанных в Грузии украинских моряков.

Кардава не раз заявлял, что в Грузии его ждет политическое преследование и недавно обратился к Народному защитнику Грузии и к международным организациям с призывом защитить его интересы и безопасность.

По данным СМИ, накануне против экстрадиции Мегиса Кардава из Украины в Грузию выступила Организация Объединенных Наций. Адвокат Кардава сообщил, что там намерены изучить дело и выдать рекомендации украинской стороне.

Между тем Генеральная прокуратура Грузии поблагодарила за сотрудничество Генпрокуратуру, Минюст, МВД, МИД и СБУ Украины.

В Грузии Кардава является фигурантом 11 уголовных дел. В отношении пяти уже вынесены приговоры, следствие по шести продолжается.