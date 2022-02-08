Польша бесплатно передаст Украине военную технику

Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польской армии.

Совет министров Республики Польша принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества из средств польских Вооруженных Сил.

Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

«Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче техники Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша бесплатно предоставит Украине дополнительную военную технику.

«Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня резервов нашей армии. Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», — говорится в сообщении.

Транспортировку военной техники в Украину подготовит Инспекция обеспечения ВС.

Постановление вступает в силу со дня его принятия. // УНИАН