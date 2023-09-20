Путінська небензя влаштувала істерику через виступ Зеленського в Радбезі ООН. Їй жорстко вказали на її місце

Василь Небензя аж почервонів від люті через те, що український президент отримав привілей виступити першим.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя намагався завадити виступу українського президента під час засідання Радбезу ООН.

Як свідчить трансляція із зали, росіянин влаштував справжню істерику. Він апелював до головуючого на засіданні прем’єр-міністра Албанії Еді Рами, але не слухав його аргументів та чотири рази перебивав слова албанця.

“Ми хочемо запитати, на якій основі ви пропонуєте дати президенту України слово перед виступами членів Ради безпеки, які також представлені тут на рівні голів держав та урядів”, – обурювався представник країни-агресора.

Зокрема Небензю дратувала та обставина, що Зеленському надали привілей найпершим виголосити свою промову – раніше за решту учасників. При цьому російський диполомат погрожував, що Албанія ризикує заплямувати свою репутацію тим, що надасть Зеленському право виступити поперед інших.

На це прем’єр Албанії відповів, що виступ українського президента на початку засідання – це не особиста забаганка головуючого, а узгоджене рішення усіх учасників Радбезу. При цьому Еді Рама не втримався від того, аби покепкувати із розлюченого путініста. “Це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики. Давайте ви (Росія – УНІАН) припините війну, і пан Зеленський не виступатиме“, – заявив албанский представник.

Суперечка тривала ще певний недовгий час, після чого виступив генсек ООН Антоніу Гутерреш, а вже після нього – Зеленський. // УНІАН