Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею так званих «незалежності» «днр» та «лнр».

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у себе в Facebook, пише УНН.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. «незалежність» тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України. Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права», — заявив дипломат.

З його слів, визнання північнокорейським режимом «суб’єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині «є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України».

«У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції», — повідомив Ніколенко.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, звернення рф до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території «говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна».

«У росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції рф скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», — сказав міністр, якого цитує речник.

Раніше сьогодні бойовики повідомили про те, що Північна Корея нібито «визнала» так звану «днр». Пізніше росЗМІ заявили про визнання так званої «лнр» з боку КНДР.