Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією

Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії.

Міністерство закордонних справ України заявляє про розрив дипломатичних відносини з Сирією через визнання «незалежності» тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

Про це йдеться у заяві МЗС, зовнішньополітичне відомство рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати т.зв. «незалежність» окупованої Росією частини Донбасу.

«Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті», — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також сказано, що у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство України в Дамаску іще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

У відповідь на цей недружній акт Cирії стосовно України, Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

В МЗС заявляють, що розглядають це рішення Сирії про визнання як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

«Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 29 червня, Сирія визнала «незалежність» так званих «ЛДНР». У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками. // УНІАН