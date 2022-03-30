За передачу інформації спецслужбам окупантів та зберігання боєприпасів судитимуть жителя Рівненщини

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Сарненського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя. Його обвинувачують у державній зраді та незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, будучи негативно налаштованим до діючої в Україні влади та сповідуючи проросійські погляди, ще до широкомасштабного вторгнення окупантів передавав представникам спецслужб РФ інформацію про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин.

Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Крім того, він виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення території Рівненської області.

Під час обшуків у обвинуваченого вилучено 4 боєкомплекти набоїв та дві гранати РГД-5 із запалами до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Офіс Генпрокурора