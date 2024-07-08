Україна та Польща підписали безпекову угоду

У 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.

Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписано у Варшаві.

Зокрема, угоду уклали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польща Дональд Туск.

У тексті угоди сказано, що Україна та Польща “готові проводити регулярні консультації зі стратегічних питань та координації підтримки з метою надання допомоги Україні в її захисті від російської агресії”.

Головна мета угоди – підтримати самооборону України проти російської агресії.

Відповідно до угоди, Україна та Польща прагнуть “розвивати політичне, військове, безпекове, оборонне та економічне співробітництво”, “співпрацювати з питань оснащення та підготовки Сил безпеки й оборони України”, “сприяти розвитку майбутніх Сил оборони України”, “підтримувати процес інтеграції України у євроатлантичні та європейські структури” тощо.

В Угоді сказано, що країни прагнуть “підтримувати прагнення до справедливого й тривалого миру та безпеки для України на основі виведення російських військ із території України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також притягнення Росії, її керівництва та співучасників до відповідальності за всі злочини, скоєні проти України та її народу”.

“У разі відновлення російської агресії проти України після припинення поточних бойових дій або у разі значної ескалації поточної агресії та на прохання будь-якого з Учасників Учасники негайно проведуть консультації протягом 24 годин з метою визначення необхідних заходів для протидії або стримування агресії”, – наголошується в угоді.

Разом з тим, у документі сказано, що з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння та боєприпасів. Їхня загальна вартість разом з іншими формами підтримки Збройних Сил України, особливо у формі підготовки, матеріально-технічного забезпечення, постачання, технічного обслуговування та ремонту, а також у медичній сфері, перевищила 4 мільярди євро.

“Враховуючи вищезазначене, у 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.

Польща продовжуватиме виділяти військову допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно, надаючи пріоритет зусиллям, спрямованим на зміцнення бойових спроможностей України в усіх сферах”, – сказано у угоді.

При цьому, Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).

Як відзначає пресслужба президента, документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення “українського легіону” – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.

Крім того, Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення ЗСУ.

Водночас, документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури.

Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.

Зазначається, що ролітичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності.

Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Цей документ підписаний на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею. // УНІАН