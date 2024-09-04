У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 40 поранені (фото)
Пошкоджені житлові будинки, є загоряння в районі головного вокзалу.
Внаслідок нічної російської атаки у Львові померли семеро людей, ще 40 дістали поранення.
Про наслідки повідомили голова ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
Троє жертв – діти, зокрема дівчинка 14 років.
Є діти і серед поранених.
“Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження”, – написав Козицький у Telegram.
За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки в історичній частині міста пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджено навчальні та медичні заклади.
“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджені житлові будинки. Є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу
“Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих”, – зазначив Садовий.
Він також уточнив інформацію про загиблих. Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка: загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють. // LB.ua