Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль з гранатометом

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль «ШАБЛЯ МК19(М)». Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Бойовий модуль «ШАБЛЯ МК19(М)» призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.

Модулем може керувати один оператор.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України