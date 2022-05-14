Український гурт KALUSH став переможцем Євробачення!

Друге місце – за Іспанією.

Гурт KALUSH Orchestra, який цьогоріч представляв Україна на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», здобув перше місце.

Українці змагалися з 24 учасниками з інших країн. До фіналу автоматично увійшли країни-засновниці конкурсу: Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція. Решту обирали голосуванням у півфіналах.

KALUSH із піснею «Стефанія» у фіналі виступали під номером 12. Пісня, записана повністю українською мовою, присвячена мамі фронтмена Олега Псюка.

Після виконання пісні соліст гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк звернувсядо світової спільноти: «Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть «Азовсталі» просто зараз!».

Пізніше полк «Азов» у Twitter подякував гурту за підтримку: «Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні!»

Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні! 🇺🇦 pic.twitter.com/68IGDrYYSr — АЗОВ (@Polk_Azov) May 14, 2022

Організатори «Євробачення» заявили, що «розуміють глибокі почуття навколо України» і вважають заяву про Азовсталь гуманітарною, а не політичною. Політичні заяви загрожують дискваліфікацією.

Найвищий бал – 12 – Україна отримала, зокрема, від журі Польщі, Молдови, Литви, Латвії, Румунії. За результатами тільки голосування журі Україна мала 192 бали і четверту сходинку. Решту – 439 – додали голоси глядачів. У сумі – 631 голос за український гурт.

Конкурс проходив у Турині (Італія). За правилами конкурсу, щороку «Євробачення» проводить та країна, представник якої переміг у минулому конкурсу. // LB.ua