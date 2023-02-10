Уряд звільнив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ

Кабінет міністрів України звільнив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Мельничук повідомив, що звільнено:

· Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника міністра економіки України;

· Акопян Мері Андраніківну з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

· Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

· Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

· Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

· Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

· Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

7 лютого Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який до того виконував обов’язки голови МВС.