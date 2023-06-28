Yовим керівником «Укроборонпрому» призначено Германа Сметаніна

Перед ним поставили три завдання: нарощення виробництва боєприпасів та техніки, ефективна антикорупційна політика та трансформація АТ.

Уряд призначив керівником АТ “Українська оборонна промисловість” (до 21 березня – Укроборонпром) Германа Сметаніна.

Розпорядження Кабінету міністрів набуло чинності сьогодні. Про це повідомили в пресслужбі УОП.

Про свого нового керівника в АТ розповіли, що він має девʼятирічний досвід роботи в оборонній промисловості.

“Головним фокусом його роботи стане кратне збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки”, – зазначили в УОП.

Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що перед Сметаніним поставили три завдання.

“Перед новопризначеним гендиректором стоять три основні задачі: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати Укроборонпром. Це важливі кроки для втілення «залізних змін» у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни», – заявив Камишін.

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” на чолі зі Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав ДК “Укроборонпром”.

Про ймовірну заміну керівника держконцерну LB.ua писав ще 17 червня. Співрозмовники редакції повідомили, що Юрій Гусєв може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн, найімовірніше – Чехію або Бельгію. Таке призначення, за даними джерел, лобіює голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

За словами співрозмовників, замість нього на посаду очільника “Укроборонпрому”, наймовірніше, претендуватиме людина міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна.

За даними УП, новим керівником концерну мав стати керівник харківського Заводу імені Малишева Герман Сметанін. Він після університету працював інженером-конструктором у конструкторському бюро Морозова в Харкові. Також працював на Львівському бронетанковому заводі та директором із виробництва на заводі імені Малишева. У 28 років очолив Харківський бронетанковий завод, потім став генеральним директором заводу імені Малишева, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки. Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.

До Гусєва, за даними журналістів, є претензії через “провал” ракетної програми. Нібито президенту обіцяли, що вже в травні 2023 українські ракети “Сапсан” зможуть масово бити по російській військовій інфраструктурі. Джерела журналістів додали, що Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. І є ще питання про “дрон на 1000 кілометрів”. В концерні, коментуючи реалізацію ракетної програми, сказали, що її частина виконана, а стосовно невиконаної провели службове розслідування, результати якого передали в СБУ і Мінстратегпромисловості.

26 червня Гусєв у колонці для LB.ua підтвердив, що йде з посади. Вже наступного дня президент підписав відповідний указ. // LB.ua