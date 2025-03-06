Усі 27 країн ЄС погодили план переозброєння Європи

Усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи, який нещодавно представила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

План передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб.

Як повідомляє видання, лідери 27 країн ЄС під час зустрічі на саміті в Брюсселі в четвер, 6 березня дали “зелене світло” плану Європейської комісії щодо зміцнення оборони Європи.

План переозброєння Європи

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.

Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.

Одним з основних аспектів цього плану є розширення використання державного фінансування в оборонній сфері, що дасть змогу країнам ЄС здійснювати масштабні інвестиції в розробку та виробництво нових оборонних технологій.

До того ж, ЄС планує створити новий механізм кредитування на суму 150 мільярдів євро, щоб допомогти країнам-членам Євросоюзу інвестувати в модернізацію своїх армій.