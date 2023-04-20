В Київ прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг

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Сьогодні вранці на Михайлівській площі столиці він вшанував загиблих українських воїнів.

Сьогодні, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва.

В Київ прибув генсек НАТО Столтенберг

Єнс Столтенберг на Михайлівській площі в Києві, 20 квітня 2023. Фото: Kyiv Independent

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Генеральний секретар НАТО був помічений журналістом видання вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва.

Це – перший візит генерального секретаря НАТО до України за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, декілька днів тому Столтенберг заявив, що “злиті” документи американської розвідки не завадять діям країн НАТО щодо України. Він додав, що деякі документи були сфальшовані. // LB.ua

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