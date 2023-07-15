«Жодна країна не зробила більше і не докладала більше, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО» – Борис Джонсон

Про це йдеться у колонці Бориса Джонсона у Daily Mail

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував НАТО після саміту у Вільнюсі через те, що Україні не надали запрошення щодо членства в альянсі.

На думку Джонсона, було очевидно, що на саміті Україна повинна була отримати запрошення на членство у НАТО. Водночас учасники альянсу повинні були продемонструвати силу і те, що не бояться президента РФ Володимира Путіна і його бряцання зброєю.

“Вони мали продемонструвати, що країни НАТО визнають величезну жертву України та зобов’язання, які це накладає на нас на Заході — і вони мали знайти відповідну відповідь”, – наголосив політик.

Джонсон нагадав, що вже понад 500 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню.

“Їхні міста без розбору бомбили, жінок ґвалтували, дітей викрадали, а в Криму є табори, де військовополонених чоловіків систематично каструють. Вважається, що понад 100 000 українських військовослужбовців загинули разом із незліченною кількістю мирних жителів, а десять мільйонів українців були змушені залишити свої домівки”, – додав він.

Тому, додав британський політик, на саміті лідери НАТО повинні були спільно продемонструвати повагу і вдячність Україні за опір російській агресії, у якій “жоден солдат НАТО не загинув і не постраждав, тому що ми в країнах НАТО знаємо — і постійно говоримо — що Українці борються за всіх нас”.

“Вони борються за свободу та демократію скрізь: за Східну Європу, за країни Балтії, за всі народи в усьому світі, над якими може знущатися або захопити могутній сусід. Тому цього тижня ми завдячували українцям ясністю щодо їхнього майбутнього. Ми повинні були раз і назавжди дати зрозуміти, що суверенний народ має вирішувати, до яких організацій він хоче приєднатися, і що ніхто, хто не є членом, не може накласти на них вето чи стримувати їх”, – зауважив Борис Джонсон.

Він додав, що саме коливання та неоднозначність НАТО спонукало Путіна почати повномасштабну війну проти України.

“Жодна країна не зробила більше і не докладала більше, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО”, – вважає Джонсон.

За словами політики, все, що повинен був зробити альянс під час саміту – скласти графік членства України. Водночас він наголосив, що це не повинно було бути миттєво членство, оскільки війна триває. Проте альянс повинен був пообіцяти, що Україна приєднається до НАТО як тільки здобуде перемогу над РФ.

Джонсон додав, що це було б і чітким сигналом для Путіна, який би зрозумів, що його вторгнення в Україну завершиться лише одним способом.

Проте, додав політик, саміт у Вільнюсі 2023 року рівносильний саміту 2008 року у Бухаресті, коли було погоджено, що Україна стане членом НАТО.

“Все, що українці отримали цього тижня, — це “запрошення” приєднатися до НАТО, “коли союзники погодяться і коли будуть виконані умови”. Не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування”, – наголосив Джонсон.

За словами Джонсона, невідомо, коли союзники по НАТО нарешті домовляться остаточно, адже домовлятись вони почали ще 15 років тому на саміті у Бухаресті.

Він зауважив, що саме коливання НАТО спонукало Путіна до повномасштабного вторгнення і поки Україну позбавляють офіційних гарантій безпеки НАТО, відповідно до яких діє колективна оборона всіх членів альянсу, Путін продовжуватиме вбивати та дестабілізувати світ.

Водночас Джонсон зауважив, що деякі члени НАТО все ще вірять, що російсько-українську війну можна буде завершити шляхом перемовин і головною частиною угоди цих перемовин може стати саме питання щодо членства України у НАТО.

“З Путіним можна було б домовитися, думають вони: виведіть свої війська, і ми не дамо Україні вступити в НАТО. Це божевілля. Протягом усієї цієї війни Захід мав тенденцію робити ту саму помилку знову і знову: переоцінювати Путіна та недооцінювати Україну”, – додав політик.

Українці ж, тим часом продовжують свою боротьбу за перемогу, на яку заслуговують, наголосив Джонсон додавши, що є все більше ознак того, що Україна досягне успіху.

Згадав експрем’єр Великої Британії і про події в РФ – заколот ПВК “Вагнер”, зникнення генерала Сергія Суровікіна та звільнення генерала Івана Попова.

“Російські військові знають, що їм загрожує поразка та приниження в Україні, і вони готують свій dolchstosslegende — свій міф про удар ножем у спину — щоб пояснити, як їх зрадили та підвели некомпетентні політики”, – вважає політик.

Він додав, що Україні знадобиться час, аби досягти суттєвих успіхів у контрнаступі, оскільки росіяни вибудували міцну оборону і замінували території. Він закликав світ до терпіння та стратегічної стриманості.

“Але вони це зроблять, і як тільки вони це зроблять, є лише один спосіб переконатися, що таке вторгнення ніколи не повториться, раз і назавжди розв’язати питання політичної ідентичності та орієнтації України — для стабільності України та Росії, і світ. У прибалтів це спрацювало. Це спрацювало для Східної Європи. Зараз це єдиний шлях для України. Настав час бути сильним, покінчити з безслівним зволіканням — і якомога швидше ввести Україну в НАТО”, – резюмував Борис Джонсон.

Колишній глава британського уряду Борис Джонсон, після звершення саміту НАТО у Вільнюсі звернувся до Сполучених Штатів із застереження щодо “втоми від України”.

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