В НАТО відреагували на спільну заяву Путіна та Китаю про «гарантії безпеки»

Генсек Альянсу наголосив, що кожна держава має право самостійно обирати свій шлях.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував спільну заяву президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна, в якій вони засудили «розширення НАТО». Зокрема, він нагадав лідерам обох країни про необхідність поважати вільний вибір кожної суверенної держави.

Про це у Twitter написала речниця НАТО Оана Лунгеску.

«Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях», — заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу також наголосив, що НАТО ніколи не примушувало жодну країни до вступу. Він запевнив, що не бачить жодних загроз у цьому процесі.

«Розширення Альянсу поширює свободу та демократію в країнах», — заявив генсек Альянсу.

Про яку заяву йдеться

Сьогодні, 4 лютого, за підсумками двосторонньої зустрічі лідер РФ Володимир Путін та Китаю Сі Цзіньпін підписали спільну заяву про засудження «розширення НАТО» та агресивних намірів щодо Росії.

«Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і користуючись з безпеки інших держав», — йшлося у заяві. // УНІАН