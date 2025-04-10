«Коаліція рішучих» узгодила план підтримки України

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час відкриття зустрічі «Коаліції рішучих» повідомив, що країни-учасниці погодили чотирикрокову стратегію допомоги Україні, яка передбачає зміцнення її обороноздатності на суші, морі та в повітрі.

У своєму зверненні Хілі подякував понад 200 військовим стратегам із 30 держав, які спільно працюють над формуванням умов, що дозволять Києву ефективно захищати свій суверенітет і стримувати подальші загрози з боку Росії, інформує The Guardian.

Пріоритети коаліції: небо, море, земля і сильна армія

Глава Міноборони Британії окреслив головні напрямки, на яких зосередиться коаліція:

гарантування безпеки українського повітряного простору;

контроль над акваторією і морською безпекою;

стабільність на суші;

посилення Збройних Сил України до рівня, що дозволить їм стати ключовим елементом стримування агресора.

Хілі наголосив, що ця система гарантування безпеки стане надійним інструментом для забезпечення тривалого миру, на який сподіваються і союзники, і самі українці.

«Наші зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити реальну безпеку України. Ми не дозволимо звести мир до формальності, забувши про реальну загрозу війни», — зазначив він.

Сигнал для Путіна — підтримка для України

Британський міністр підкреслив, що коаліція рішуче налаштована і посилає чіткий сигнал як Кремлю, так і Києву: «Ми з вами — у боротьбі та в майбутньому мирі». Він також звернувся до міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосивши на спільності цілей.

Умєров, зі свого боку, зазначив, що новий альянс є не просто короткостроковим партнерством, а платформою для довгострокового стратегічного захисту України та усієї Європи.

За словами українського міністра, «Коаліція рішучих» є відповіддю на нову реальність і має на меті створити модернізовану архітектуру безпеки на європейському континенті. До ініціативи долучилися ті країни, які готові діяти і підтримувати мир не лише на словах, а й конкретними рішеннями.

Наразі в Брюсселі триває засідання країн-учасниць «Коаліції рішучих», під час якого обговорюється можливість направлення міжнародного контингенту до України. Поки що формат і терміни такого рішення не розголошуються.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що система гарантій безпеки для України має виходити за межі участі лише країн-членів НАТО. Він висловив сподівання, що до цього процесу долучаться й нейтральні держави. // Дзеркало тижня