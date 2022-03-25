Маразм: у Маріуполі окупанти відкрили штаб путінської партії «Єдина Росія»

В Маріуполі у приміщенні торговельного центру «Метро» окупанти відкрили штаб провладної російської партії

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає «Espreso.TV».

За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за РФ, а також видають картки мобільного оператора «Фенікс», який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Свій штаб російські окупанти цинічно називають гуманітарним. // Вартові еспресо