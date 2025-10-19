В ЄС назвали заплановану зустріч Путіна і Трампа в Будапешті «політичним кошмаром»

В Євросоюзі розкритикували заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна в Будапешті. За словами кількох європейських дипломатів, переговори двох лідерів на території держави-члена ЄС, але без участі самого Євросоюзу, є “політичним кошмаром” і приниженням для Європи.

Джерело: El Pais.

Як зазначило джерело в дипломатичних колах, у Брюсселі наголошують, що саміт у столиці Угорщини ставить під сумнів єдність ЄС та його роль у питанні миру в Україні.

“Місце обрано дуже обережно, це може піти на користь Росії, бо поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля. А також може зробити величезну послугу Орбану, який наступного року чекає виборів у країні”, – сказав один з європейських дипломатів.

Водночас Єврокомісія офіційно заявила, що “зустрічі не завжди відбуваються в бажаному форматі”, але якщо вони наближають “справедливий і тривалий мир для України”, їх варто вітати.

При цьому більшість дипломатів у приватних розмовах висловили занепокоєння. Вони вважають, що участь Трампа і Путіна без Києва чи Брюсселю може легітимізувати російського лідера та ослабити європейську позицію. // Букви