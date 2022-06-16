Великобритания ввела санкции против «Кирилла» Гундяєва и компании
Главу российской церкви уличили в поддержке войны против Украины.
Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В частности, ограничения коснутся главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
В ведомстве подчеркнули, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.
Кроме того, под санкции попала уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова за принудительное усыновление и передачу украинских детей. Под ее руководством 2 тысячи детей вывезли из Луганской и Донецкой областей.
«Сегодня мы нацелены на пособников и виновников путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей. Мы не устанем защищать свободу и демократию, оказывая давление на Путина, пока Украина не добьется успеха. Союзники Путина по-прежнему предпочитают закрывать глаза на предполагаемые военные преступления и поддерживать его кровавое наступление», — заявила министр иностранных дел Британии. Лиз Трасс.
Также под новые британские ограничения попали:
- депутат Мосгордумы и член путинской политической элиты Сергей Савостьянов;
- президент и член совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин;
- четыре военных полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады, члены которого убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче;
- представители так называемого «Комитета спасения мира и порядка», которая поддерживает оккупацию Херсонской области.
Стоит отметить, что санкции подразумевают замораживание активов в британской юрисдикции, а также запрет на въезд в Великобританию. // УНІАН