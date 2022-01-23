Замість Порошенка до делегації на саміт НАТО включили представника проросійської «ОП за Ж» (відео)

Дипломат Костянтин Єлісєєв заявив, що адміністрація президента Володимира Зеленського блокує візит п’ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. Проте до делегації включили представника «Опозиційної платформи — За життя».

Про таке заявив дипломат у Twitter.

Тим самим, за його словами, українська влада діє на руку Кремлю. Також він розцінив дії уряду, як гальмування інтеграції в Північноатлантичний альянс.

“Ще один приклад, що українська влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО — Банкова включила до складу делегації України для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!” — наголосив дипломат.

Додамо, що Петро Порошенко отримав офіційне запрошення Парламентської асамблеї НАТО. Згідно з ним він може взяти участь на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. // Букви

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