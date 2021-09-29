Венгрия – член НАТО? Партнеры Кремля угрожают и дальше мешать вступлению Украины в Альянс

В Будапеште считают газовую сделку с «Газпромом» своим внутренним делом.

Критику газового соглашения, которое заключили Венгрия и российский «Газпром», со стороны Украины в Будапеште считают попытками вмешательства во внутренние дела этой страны.

Об этом 29 сентября заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Месть Украины произошла задолго до наших газовых договоренностей с россиянами — когда Украина внесла изменений в закон об образовании, чем грубо ограничила использование родного языка венгров Закарпатья. Поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО», — сказал Гуйяш.

Глава администрации Виктора Орбана добавил, что Украина не имеет отношения к энергетической политике Венгрии и «не может оценить серию жестов», сделанных венгерскими властями для примирения Будапешта и Киева.

«Мы хотим вернуться на путь диалога», — заверил Гуйяш.

Напомним, что 27 сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 10-летний контракт на поставку газа в обход Украины. Украина уже раскритиковала такое решение и предупредила о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. // УНИАН