Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора
Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України.
Про це в Телеграм повідомив народний депутат Давид Арахамія, передає Укрінформ.
“Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України”, – написав Арахамія.
Він додав, що Венедіктова залишається в команді і закликав не прислухатися до чуток, які запускають у зв’язку з ротаціями у виконавчій владі.
“Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу”, – написав Арахамія.