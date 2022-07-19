Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України.

Про це в Телеграм повідомив народний депутат Давид Арахамія, передає Укрінформ.

“Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України”, – написав Арахамія.

Він додав, що Венедіктова залишається в команді і закликав не прислухатися до чуток, які запускають у зв’язку з ротаціями у виконавчій владі.

“Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу”, – написав Арахамія.