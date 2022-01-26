Генсек НАТО: призываем Россию вывести оккупационные войска из Украины, Грузии и Молдовы

Альянс параллельно с США передал свой ответ России на ее «гарантии безопасности».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои оккупационные войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом шла речь на срочном брифинге генсека 26 января.

«Наступает критически важный момент для Североатлантического альянса. Наращивание военных сил продолжается. Сотни тысяч войск находятся на войне, в том числе значительный контингент в Беларуси. Мы снова призываем Россию к деэскалации», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Альянс выступает на стороне дипломатического решения кризиса в Восточной Европе, «но не силой и не угрозами применения силы».

«НАТО подготовила письменные предложения России, мы сделали это параллельно со США», – пояснил генсек НАТО.

Столтенберг обозначил три сферы, где, по мнению Альянса, возможен прогресс.

«Во-первых, отношение России к НАТО. У России есть дипломатические связи с НАТО, они сейчас затрудняют взаимодействие. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель, а также усилить взаимодействие по существующим каналам взаимодействия в военной сфере, налаживать гражданскую линию связи. Во-вторых, мы готовы выслушать вопросы, которые волнуют Россию и вести диалог, опираясь на дипломатические принципы европейской безопасности», – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Россия должна избегать агрессивной враждебной риторики.

«Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран. Эти страны должны эффективно взаимодействовать для решения ситуации, в том числе в рамках нормандского формата», – ответил генсек Альянса.

По его словам, речь идет также о прозрачности в переговорах с Кремлем для безопасности Европы, в частности в киберсреде, космической сфере и контроля за применением химического оружия.

Наконец, отметил Столтенберг, РФ должна сотрудничать с НАТО по контролю над ядерным вооружением.

Он подчеркнул, что НАТО «обозначила оборонительные линии», но не стремится к конфронтации с Россией.

«Мы не пойдем на компромисс по основным принципам, которые касаются безопасности Европы», – подчеркнул Столтенберг, отметив статью 5 НАТО по защите своих союзников.

Что предшествовало

Вечером 26 января посол США Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона на «гарантии безопасности» России по Украине и НАТО.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил текст из соображений дипломатии публиковать не будут, но в ответе учтена позиция Украины.

Раньше прошла серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают «тяжелым сюжетом» для Европы в случае неудовлетворения их «гарантий».

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО «красными линиями» ибо это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации. // УНИАН