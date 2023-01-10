Розшук злочинця! Поліція встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу в Луцьку (фото)

Published

Поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень

Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.

поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушеньполіція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень

поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушеньполіція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень

Сектор комунікації поліції Волинської області

Like

Tags:

You may also like...