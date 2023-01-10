Розшук злочинця! Поліція встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу в Луцьку (фото)
Поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
Сектор комунікації поліції Волинської області