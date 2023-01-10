Розшук злочинця! Поліція встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу в Луцьку (фото)

Поліція встановлює особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.

Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області