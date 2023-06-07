Верховний суд Швеції дозволив першу екстрадицію прихильника курдської партії до Туреччини

Остаточне рішення прийме уряд.

Верховний суд Швеції дозволив уряду екстрадувати прихильника Робітничої партії Курдистану (РПК) до Туреччини, що є однією з вимог Анкари щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.

Про це пише The Local.

Рішення означає, що тепер уряд Швеції має вирішити, чи екстрадувати цього чоловіка. Якщо рішення буде позитивне, то це буде перша екстрадиція шведами прихильника РКП Туреччині.

У Швеції уряд приймає остаточне рішення щодо запиту про екстрадицію, але не може задовольнити запит до іншої держави, якщо Верховний суд ухвалить рішення проти цього.

Суд схвалив рішення минулого тижня у той час, коли дві країни мають обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО, яка заблокували після переобрання президентом Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

35-річний чоловік був засуджений у 2014 році до чотирьох років і семи місяців у турецькій в’язниці за транспортування пакета з канабісом. Він був умовно-достроково звільнений і переїхав до Швеції, але його заарештували у серпні минулого року за запитом турецької прокуратури, яка вимагала відбуття решти терміну покарання.

Водночас він стверджує, що справжньою причиною розшуку є його приналежність до прокурдської Народно-демократичної партії (HDP) і демонстрація підтримки РПК, включеної до чорного списку Анкари. Суд дізнавився у турецького прокурора, чи тривають розслідування або чи є звинувачення проти чоловіка щодо “пропаганди терористичної організації” або “образи турецького президента”, що прокурор заперечив.

Туреччина та Угорщина є єдиними державами-членами НАТО, які ще ратифікували заявку Швеції, яка потребує одностайної ратифікації. Досі Ердоган блокував Швецію, звинувачуючи Стокгольм у притулку для “терористів”, особливо членів РПК.

Нагадаємо, за словами генерального секретаря Альянсу, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч щодо членства Стокгольму після 12 червня. // LB.ua