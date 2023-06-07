Верховний суд Швеції дозволив першу екстрадицію прихильника курдської партії до Туреччини

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Остаточне рішення прийме уряд.

Верховний суд Швеції дозволив уряду екстрадувати прихильника Робітничої партії Курдистану (РПК) до Туреччини, що є однією з вимог Анкари щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.

Швеція сподівається отримати згоду на членство в НАТО після виборів у Туреччині

Про це пише The Local.

Рішення означає, що тепер уряд Швеції має вирішити, чи екстрадувати цього чоловіка. Якщо рішення буде позитивне, то це буде перша екстрадиція шведами прихильника РКП Туреччині.

У Швеції уряд приймає остаточне рішення щодо запиту про екстрадицію, але не може задовольнити запит до іншої держави, якщо Верховний суд ухвалить рішення проти цього.

Суд схвалив рішення минулого тижня у той час, коли дві країни мають обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО, яка заблокували після переобрання президентом Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

35-річний чоловік був засуджений у 2014 році до чотирьох років і семи місяців у турецькій в’язниці за транспортування пакета з канабісом. Він був умовно-достроково звільнений і переїхав до Швеції, але його заарештували у серпні минулого року за запитом турецької прокуратури, яка вимагала відбуття решти терміну покарання.

Водночас він стверджує, що справжньою причиною розшуку є його приналежність до прокурдської Народно-демократичної партії (HDP) і демонстрація підтримки РПК, включеної до чорного списку Анкари. Суд дізнавився у турецького прокурора, чи тривають розслідування або чи є звинувачення проти чоловіка щодо “пропаганди терористичної організації” або “образи турецького президента”, що прокурор заперечив.

Туреччина та Угорщина є єдиними державами-членами НАТО, які ще ратифікували заявку Швеції, яка потребує одностайної ратифікації. Досі Ердоган блокував Швецію, звинувачуючи Стокгольм у притулку для “терористів”, особливо членів РПК.

Нагадаємо, за словами генерального секретаря Альянсу, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч щодо членства Стокгольму після 12 червня. // LB.ua

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