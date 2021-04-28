Віталій Портников: Лавров створює міф про «агресивну Україну»

Глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що повномасштабної війни з Україною можна і потрібно уникнути і в цьому полягає позиція України і так званих “ополченців” — тобто російських маріонеток на окупованих Росією територіях

Однак міністр закордонних справ Росії наголосив, що не може відповідати за дії українського президента Володимира Зеленського, який “у своєму прагненні утриматися при владі будь-якою ціною” готовий “потурати неонацистам і радикалам”.

Це і є зараз головна політична лінія Москви — створення міфу про “агресивну Україну”. Немає ніякого значення, що сам Зеленський постійно говорить про мир і закликає до зустрічі з Путіним. Має значення тільки “непередбачуваність” українського президента і його готовність задовольняти політичні бажання міфічних “неонацистів”.

Можна, звичайно, поблажливо посміхнутися з приводу такої риторики. Ми ж, мовляв, чудово розуміємо, що Зеленський не збирається починати широкомасштабну війну з Росією. І якщо він не збирається і Росія не збирається — так чого хвилюватися?

Але розмови російських чиновників про “непередбачуваність” Зеленського і його готовність до великої війни — це підготовка російської і світової громадської думки до того, що така війна є можливою. І для її розв’язання зовсім не потрібні ніякі дії Зеленського. Москві досить влаштувати провокацію на лінії розмежування на Донбасі, на адміністративному кордоні з Кримом або просто на кордоні України і Росії. І звинуватити у цій провокації Україну — у кращих традиціях Сталіна чи Гітлера, цих двох зразків для наслідування для сучасної російської політичної еліти. Зрештою, хіба окупацію Криму Росія не виправдовувала міфічним “поїздом націоналістів”, який відправлявся на півострів? А що такого потяга ніколи не було, ніякого значення не має. Важливим є міф, важливою є пропаганда, важливим є привід для війни, який може вигадати сам агресор.

Тому прагнення російського керівництва всупереч фактам і здоровому глузду продовжувати говорити про “агресивного Зеленського” і про те, що до великої війни готується Україна — найкращий доказ того, що до такої війни готується сама Росія. Що це Росія шукає привід для такої війни. А якщо привід не знайде — так російські спецслужби цей привід просто вигадають. // Еспресо