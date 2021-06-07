Віталій Портников: Зеленському не варто читати нотації Байдену

Інтерв’ю Володимира Зеленського, у якому він публічно дорікає Сполученим Штатам у недостатньо активних діях щодо запобігання запуску “Північного потоку-2” і вимагає зустрічі з американським президентом напередодні американсько-російського саміту — ще одна демонстрація зневаги до дипломатії як такої.

Очевидно, що українським громадянам хотілося б, щоб США запроваджували нові і нові санкції проти “Північного потоку-2”. Та й спілкування американського і українського президентів перед зустріччю з Путіним теж було б зовсім не зайвим.

Але коли президент говорить про це публічно — це визнання того, що ніяких інших важелів впливу на американську адміністрацію у Зеленського не залишилося. Що до нього у Вашингтоні не прислухаються. І, до речі, нам відразу ж пояснюють чому — тому що авантюра зі зміною керівництва “Нафтогазу” переконала Білий дім в тому, що у Києві тільки говорять про прихильність реформам. Кажуть, але насправді йдуть у абсолютно протилежному напрямку. А зустріч із Зеленським — сигнал, що США із цим протилежним напрямком згодні. Таким чином, зустрічі не буде зовсім не тому, що США не підтримують Україну. Зустрічі не буде тому, що США не підтримують відмову від реформ, здійснювану Зеленським та його оточенням. Тому що у цивілізованому світі судять не за словами, які так любить виголошувати президент України і які так радують його прихильників. У цивілізованому світі судять по справах.

Тому якщо Зеленський дійсно хоче захищати національні інтереси України, хоче, щоб з ним розмовляли лідери цивілізованого світу, хоче, щоб нашу країну сприймали всерйоз, він повинен відмовитися від популізму і захисту кланових інтересів. Він повинен будувати цивілізовану державу — що, власне, і є наш національний інтерес. І тоді не потрібно буде просити про зустрічі Байдена — Байден сам буде зацікавлений у зустрічах із Зеленським. І тоді не потрібно буде просити про зустрічі із Путіним — Зеленський сам не буде зацікавлений у зустрічах із Путіним. А поки замість реформ президент буде думати про рейтинги й інтереси свого оточення, з ним не будуть зустрічатися і на нього не будуть зважати. Скільки б інтерв’ю він не записав.

Віталій Портников, Еспресо