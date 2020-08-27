Все контакты Украины с Беларусью поставлены на паузу

Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины

Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу», — сказал Кулеба.

Он отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины. // РБК-Украина