Японія, Південна Корея та Китай домовилися про денуклеаризацію КНДР

Голова уряду Японії Фуміо Кішіда, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем’єр-міністр Китаю Лі Цянь підтвердили важливість денуклеаризації КНДР на тристоронньому саміті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила агенція Kyodo.

«Японія разом із Південною Кореєю та Китаєм підтвердили важливість денуклеаризації Північної Кореї на тристоронньому саміті у понеділок», – зазначив Фуміо Кішіда через кілька годин після того, як Пхеньян оголосив про план запуску ракети-носія супутника.

У заяві сказано: «Ми підтвердили позицію щодо регіонального миру та стабільності, денуклеаризації Корейського півострова та проблеми викрадень, відповідно. Ми погоджуємося продовжувати докладати позитивних зусиль для політичного врегулювання проблеми Корейського півострова».

Зазначається, що це відбувається в умовах загострення регіональної безпеки на тлі ядерних та ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Раніше японський уряд заявив, що КНДР повідомила Токіо про свій план запустити ракету-носій супутника до 4 червня. Запуск може передбачати використання технології балістичних ракет, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН.

На початку саміту у Сеулі Кішіда закликав Північну Корею скасувати запланований запуск супутника. При цьому головуючий на саміті лідер Юн сказав, що це поставить під загрозу регіональний та глобальний мир і стабільність.

Водночас Лі зауважив, що роль Китаю, Японії та Південної Кореї полягає у тому, щоб «сприяти розвитку, зміцнювати співпрацю в Східній Азії та гарантувати мир і процвітання в регіоні та світі».

Північна Корея намагається поглибити відносини з Китаєм, тоді як Японія та Південна Корея зміцнюють співпрацю у галузі безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, у Сеулі вперше за майже п’ять років відбувається дводенний саміт лідерів Південної Кореї, Японії та КНР. Цей тристоронній саміт став першим з грудня 2019 року після перерви, пов’язаної з пандемією COVID-19, та напруженими відносинами між Сеулом і Токіо через історичні суперечки.