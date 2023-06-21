ЄС погодив 11-й пакет санкцій: ЗМІ розповіли, чому «прогнулася» прокремлівська Угорщина

Угорщина підтримала нові санкції, але заявила, що відкладе свої претензії до більш зручної ситуації.

Країни Євросоюзу сьогодні погодили 11-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну, який, зокрема, усуває можливості обходу обмежень за допомогою інших країн і компаній.

Як зазначає Reuters, даний пакет готувався з квітня, але його прийняття затримувалося через заперечення Угорщини та Греції з приводу включення Україною деяких з їхніх компаній в список спонсорів війни.

Як зазначає видання, Україна виключила п’ять грецьких судноплавних компаній з цього списку, заручившись підтримкою Афін щодо пакету.

Нові санкції підтримала й Угорщина, навіть незважаючи на те, що її банк OTP залишився в українському списку, проте заявила, що відкладе свої претензії до більш зручного випадку.

Так, за запевненнями дипломатів, країна повернеться до цього питання, зокрема, під час обговорення нового траншу ЄС для України з Європейського фонду миру.

11-й пакет санкцій ЄС – що відомо

У середу, 21 червня, посли ЄС у Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій, спрямований на протидію обходу санкцій з боку інших країн і компаній.

Зазначалося, що одним з основних нововведень стало введення обмежень на продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення третім країнам, які потенційно могли б продати їх Росії.

Над цим пакетом ЄС працював з квітня, проте прийняття пакету постійно відкладалося. Зокрема, його гальмувала Угорщина через внесення її OTP банку в список міжнародних спонсорів війни. // УНІАН