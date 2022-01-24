Євросоюз відкинув вимогу Росії щодо відновлення «сфер впливу»

Зокрема, в ЄС не підтримали вимоги Росії, спрямовані на позбавлення суверенних країн права обирати свої власні безпекові об’єднання і союзи.

Європейський Союз відкинув вимогу Росії щодо відновлення «сфер впливу».

Про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ, ухвалених сьогодні, 24 січня, у Брюсселі.

«Діалог згідно з ключовими принципами, які підкріплюють європейську безпеку — це дорога для покращення безпекової ситуації й захисту миру та стабільності на нашому континенті. Уявленням про «сфери впливу» не має місця у 21 столітті», — наголошується у висновках.

Також сказано, що ЄС продовжить координувати позиції та активно робити суттєвий внесок у ті обговорення в межах існуючих механізмів, до яких долучена Росія, стосовно питань, які мають вплив на безпеку і стратегічні інтереси.

У цьому зв’язку Рада ЄС підтверджує повну відданість Євросоюзу ключовим принципам, на яких побудовано європейську безпеку, що закріплено у Статуті ООН і основоположних документах ОБСЄ, зокрема, в Гельсінському заключному акті та Паризькому статуті.

«Це включає особливо суверенну рівність і територіальну цілісність держав, недоторканість кордонів, (необхідність) утримуватися від погроз або застосування сили та свободу країн обирати або змінювати їхні власні заходи із безпеки», — наголошується у висновках.

«Ці принципи не підлягають обговоренню або перегляду чи тлумаченню. Їхнє порушення Росією — це перешкода для спільного та неподільного простору безпеки в Європі та загроза миру і стабільності на нашому континенті», — йдеться у висновках.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про «гарантії безпеки» і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також «від будь-якої військової діяльності на території України». Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв’язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня — засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня — засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику «відкритих дверей» щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу. // УНІАН