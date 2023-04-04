Захід висунув Китаю ультиматум щодо України: Боррель озвучив суть

Китай є постійним членом Радбезу ООН, що накладає на нього певні зобов’язання, вважають в ЄС.

Відносини Заходу з Китаєм будуть залежати від того, яку позицію Пекін в кінцевому підсумку займе щодо війни в Україні. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на прес-конференції у вівторок.

За його словами, позиція Китаю з приводу воєнних злочинів Росії буде визначати “якість відносин” країн Заходу з Пекіном.

“Існує чітке очікування, що постійний член Ради безпеки виступить на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. І Китай має моральний обов’язок сприяти справедливому миру. Вони не можуть стати на бік агресора, не можуть військово підтримувати агресію”, – заявив Боррель.

При цьому головний дипломат Європи назвав “іронічним” той факт, що Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі лише через кілька днів після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив з Путіним у Москві про необхідність відмови від розміщення ядерної зброї за кордоном.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

У лютому Китай представив свій “мирний план” по війні в Україні. Хоча в ньому було багато правильних слів про повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, він не містив головного пункту – вимог вивести російські війська з української території.

Наприкінці березня Пекін підтвердив, що сподівається на участь Заходу в реалізації цього “мирного плану”. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ направив Пекіну офіційну пропозицію взяти участь у реалізації мирного плану, запропонованого Україною.

Крім того, в Пекін було направлено пропозицію про прямі переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна. Китайський МЗС “позитивно оцінив” цю пропозицію, але прямої згоди поки не отримано. // УНІАН