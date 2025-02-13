Це здача інтересів України та США: сенатор прокоментував заяви Трампа

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Американські законадовці реагують на заяви Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп є чудовим укладачем угод, особливо –  для Кремля. Так  американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував дзвінок Трампа Путіну.

“Сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу – Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику – Україні”, – наголосив сенатор у своєму дописі в соцмережі Х.

 

Він також прокоментував заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій той відкинув можливість членства України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями.

“Давайте не будемо лукавити щодо того, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – чудовий укладач угод, особливо для Кремля”, – констатував сенатор Шифф. // Дзеркало тижня

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