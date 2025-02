Це здача інтересів України та США: сенатор прокоментував заяви Трампа

Американські законадовці реагують на заяви Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп є чудовим укладачем угод, особливо – для Кремля. Так американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував дзвінок Трампа Путіну.

“Сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу – Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику – Україні”, – наголосив сенатор у своєму дописі в соцмережі Х.

Today, President Trump called our enemy, Russia, before calling our ally, Ukraine.

Meanwhile, his Secretary of Defense, ruled out a future for Ukraine in NATO and a restoration of Ukrainian sovereignty over its own lands.

Let’s not mince words about what this represents: a…

— Adam Schiff (@SenAdamSchiff) February 12, 2025