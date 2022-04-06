Спроба окупації Харківської області — трьом громадянам України повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом громадянам України повідомлено про підозру у державній зраді та поширенні символіки тоталітарних режимів (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2).

За даними слідства, підозрювані, визнаючи правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, та тимчасову окупацію частини території України, у березні 2022 року прибули у Харківську область.

Перебуваючи у складі незаконного збройного формування так званої «ДНР», вони мали на меті подальшу окупацію території України Російською Федерацією. 26 березня їхні позиції потрапили під артилерійський обстріл, були виявленні українськими захисниками та склали зброю.

Наразі Івано-Франківським міським судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області.

Офіс Генерального прокурора