До Польщі екстрадовано координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та білорусі

За матеріалами Служби безпеки України до Республіки Польща екстрадовано ділка, який своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі.

Фігурантом є громадянин однієї з країн Південної Азії. Він прибув в Україну ще на початку 2000-х років, а після повномасштабного вторгнення рф у нашу державу розпочав протиправну діяльність, яка підриває європейську безпеку.

За допомогою своїх закордонних зв’язків, ділок організував масове переправлення до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. Зокрема йдеться про громадян Непалу, Бангладеш та Пакистану.

«Маршрут біженців» пролягав через територію росії та білорусі, а далі до Республіки Польща в обхід встановлених пунктів пропуску.

Для функціонування трафіку, його організатор створив міжнародне злочинне угруповання, до складу якого залучив десятки мешканців різних країн.

Головний фігурант передавав своїм спільникам інструкції: щодо маршрутів руху нелегалів, способів їх перевезення і тимчасового проживання.

Для комунікації використовувались спеціально створені анонімні чати в популярних месенджерах.

Зловмисники намагались «розосередити» по різних європейських країнах до сотні нелегалів, які були розподілені на окремі групи. Кожна з них мала свій пункт призначення та керівника.

Завдяки спецоперації СБУ та польських партнерів у 2023 році на території ЄС частину нелегалів уже затримано.

Після цього у Хмельницькому було затримано організатора каналу нелегальної міграції.

Під час обшуку в оселі фігуранта виявлено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також ділок зберігав у помешканні гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі зловмисника екстрадовано до Республіки Польща, де він перебував у міжнародному розшуку. Там іноземець відповідатиме за вчинені злочини проти європейської безпеки.

Спецоперацію проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, спільно з Київською та Хмельницькою обласними прокуратурами.

Служба безпеки України