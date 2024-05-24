Засуджений, якому залишалось лише декілька днів до звільнення, «присяде» ще на 6 років

За публічного обвинувачення прокурорів Конотопської окружної прокуратури 35-річного чоловіка визнано винним у незаконному збуті наркотичних речовин.

Встановлено, що у квітні 2023 року за незаконне зберігання наркотичних засобів чоловіка було засуджено до 1 року 1 місяця обмеження волі, відтак він відбував покарання в ДУ «Конотопський виправний центр».

Перебуваючи в зазначеній установі, засуджений організував поставку заборонених речовин ув’язненим. Зокрема, у рамках кримінального провадження задокументовано факт перенесення на територію установи 60 пігулок «Метадону», прихованих у порожнині тіла, та реалізацію наркотиків під час прогулянки іншим засудженим.

За вироком суду 22 травня 2024 року обвинуваченого, якому до звільнення з місць обмеження волі залишалось усього декілька днів, засуджено до 6 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла (ч. 2 ст. 307 КК України).

Сумська обласна прокуратура